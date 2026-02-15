二階堂蓮ノルディックスキー・ジャンプは2人一組で競う男子スーパー団体で日本が表彰台を狙う。今季好調の二階堂蓮（日本ビール）は個人2種目と混合団体に続く4個目のメダル獲得が懸かる。スロベニア、ノルウェーなどとの争いは、個人種目でメダルを逃したエースの小林陵侑（チームROY）が底力を発揮できるかどうかが鍵となりそうだ。フィギュアスケートのペア・フリーでは、昨季の世界選手権覇者で、今大会の団体で日本の銀メ