ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐり闘った。真輝志（31）は24年のR−1決勝で4位。今回は、助けてやったタヌキがしつこく恩返しにやってくることにイライラする男のコント。「こんな夜遅い時間に来るな。朝が早いんだ」「ありがた迷惑って知ってるか？」。しまいには猟銃を持ち出してキレてしまう。今年は最多の6171人がエントリー。準決勝を勝ち上がった9人