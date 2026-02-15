＜LIVゴルフ第2戦 at アデレード最終日◇15日◇ザ・グレンジGC（オーストラリア）◇7071ヤード・パー72＞LIVゴルフ今季2戦目の最終ラウンドが終了した。【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？首位と5打差で出たアンソニー・キム（米国）が「63」を叩き出し、トータル23アンダーで逆転Vを果たした。米ツアー通算3勝のキムは、2024年に12年ぶりとなるツアー競技出場。LIVを主戦場として3年目に、ついに15年