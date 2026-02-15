新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？2月16日（月）〜2月22日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★乙女座運勢第1位！眠っていた「表現者の魂」が目覚める週です。無難な選択という殻を脱ぎ捨て、ルーティンの精度を「極上の芸術」にまで高めるストイックな遊びに没頭してみて。ノイズを削ぎ落とした先に、あなただけの独自の美学が鮮烈に輝き始めます。第2位