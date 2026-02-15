新潟県教育委員会は、2025年4月から10月の間、十日町市にある県立高校で学校徴収金など約475万円を横領したなどとして事務長(61)を免職処分にしました。県教委は今後、刑事告訴に向けて準備を進める方針です。 免職処分となったのは、十日町市にある県立高校の事務長(61)です。事務長は2025年4月から10月までの間、勤務校で保護者から徴収している教材費など計475万8940円を私的に流用しました。また、一部の支払いについて、振り