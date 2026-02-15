テレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」が１５日に放送された。フリーアナウンサーの徳光和夫、タレント・田中律子が、タレントの小堺一機をゲストに浅草、新宿、三軒茶屋と人気スポットを巡った。道中、小堺は俳優・勝新太郎さんが、黒澤明監督の巨編映画「影武者」を降板した際の衝撃エピソードを回顧した。小堺は勝さんが主宰する「勝アカデミー」に第１期生として入校。「（入校は）僕が２３（歳）の時ですから。だか