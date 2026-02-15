衆院選での自民党の大勝から1週間が経過しようとしている。総選挙前、市場関係者の間でメインシナリオとして観測が広がっていた、「株高・円安・債券安」の高市トレードの強まりには、変化の動きも出ている。一転、円高に動いた円相場大幅な株高の勢いを見せた先週の東京株式市場は、日経平均株価が、10日の終値で5万7650円の最高値をつけ、週間で2688円の上昇となった。12日は、取引時間中として初の5万8000円台に突入した。外国