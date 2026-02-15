自民党の細野豪志衆院議員は１５日、Ｘを更新し、衆院選で惨敗した中道改革連合や新代表の小川淳也氏に言及した。中道は１３日に代表選を行い、小川氏が新代表に選出された。細野氏は旧民主党出身で、小川氏とは同学年とあって、「小川淳也代表のこれまでの努力に敬意を表し、新たな船出に心からのエールを送りたい」とメッセージを送った。そのうえで「緊張感のある国会は、自民党にとっても不可欠だ」「高市総理の所信表明