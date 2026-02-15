レッドソックス４年目のキャンプを迎えている吉田正尚外野手（３２）が米メディアから厳しい質問を浴びせられ、素直に心中を吐露している。これまでトレードの噂が絶えないことに「難しいですね。今はそんなこと考えていません。ただ、いいパフォーマンスをすること、いいプレーをすること、一生懸命にプレーすることだけを考えている」と１４日（日本時間１５日）に「マスライブ」などを前に話した。右肩に不安を抱えることか