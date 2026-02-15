◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）頭部に死球を受け負傷交代となった広島・久保修外野手は病院に向かった。新井監督は「病院に行っているから、報告待ち。会話はできる」と明らかにした。７回無死一、二塁で、巨人・石川の１４４キロ直球が頭部に直撃。その場で倒れ込んだ。グラウンド内に担架が運ばれ、久保はそのまま搬送された。巨人・石川は危険球により退場となった。