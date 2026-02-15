昨季限りで現役を引退した巨人・長野久義編成本部参与が１５日、沖縄春季キャンプでスペシャルサイン会を実施した。セルラースタジアムで行われた広島との練習試合後。球場正面のステージ前で高校生以下もしくは長野氏のグッズを持つファンを対象にペンを走らせた。開始時から長蛇の列。約５００人が並び、巨人ファンのみならず古巣の広島ファンの姿もあった。一人ひとりに丁寧にサインした長野氏。その人気もだが、サービス