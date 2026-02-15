５億３９９０万５２４０円のキャリーオバーで注目を集めた１５日のＷＩＮ５は、これまでの最高売り上げを１０億円以上も上回る６２億６７７１万３７００円を記録した。これまでの最高は４億６４０９万１０４０円のキャリーオーバーが発生していた２０２５年１月２６日の５２億６６６８万５０００円。ちなみに当時の的中は、８０１票で払戻金は５１６万３１７０円だったが、今回は的中が３１５９票で、１５５万９７６０円の払戻