◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）男子１０キロの部が行われ、自民党の朝日健太郎参議院議員が５５分５７秒（ネットタイム）で完走。「今年は気温が高くて走りやすかったですね」とさわやかに白い歯を見せた。身長は１９９センチとひときわ目立つ大きな体。高校時代はバレーの名門、熊本・鎮西高で春高バレーとインターハイで準優勝。法大時代には全日本大学選手権で優勝し