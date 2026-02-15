ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの前半戦、日本勢はスノーボードとスキー・ジャンプのメダル・ラッシュで沸き立った。とくにほぼすべての種目で優勝を争うスノーボードは「日本のためにある競技」と言いたくなるほど、男女とも世界をリードしている。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】【写真】ショーン・ホワイトに引導を渡したスノーボード・平野歩夢選手のこれまでの歩みスノーボード界のレジェンド