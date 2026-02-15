◇明治安田J1百年構想リーグ第2節千葉0―0（PK8―9）川崎F（フクダ電子アリーナ）明治安田J1リーグは15日に各地で4試合が行われ、東は17年ぶりにJ1復帰した千葉がホームで川崎Fに0―0のPK戦の末に8―9で敗れた。今季初白星はお預けとなったが、貴重な勝ち点1を獲得。J1公式戦での勝ち点は09年11月22日のF東京戦（フクアリ）以来5929日ぶりとなった。立ち上がりから積極的に攻め、シュート数は相手の15を上回る17。好ゲーム