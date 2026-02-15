ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。坂本誠志郎捕手（32）は激励のために合宿を訪れている松井秀喜氏（51）から攻守両面でアドバイスをもらうなど収穫いっぱいの第1クールとなった。坂本は午後から行われた個別練習中に一塁ベンチに座っていた松井氏に歩み寄ると、約7分間、話し込んだ。「僕の方からはい、ちょっと話をさせていただいて。全然