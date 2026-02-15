人工呼吸器や、たんの吸引など24時間ケアが必要な医療的ケア児を受け入れ、家族の支えとなっている保育施設が新潟県内にあります。保育とケアが両立する現場を取材しました。 医療的ケア児と家族を支える保育施設 「医療的ケア児」と、その家族を支える保育施設。新発田市の「にしぞのこども園」です。【看護師】「来たね、おはよ！」【母】「おはようございます、お願いします」新発田市で暮らす医療的ケア児の「ゆま」くん。