春になると、多くの人を悩ませる花粉症。くしゃみが止まらず、目はかゆく、鼻はムズムズ。マスクや目薬が手放せない季節です。中には、花粉が理由で旅行を断念した経験がある人もいるといいます。こうした中、花粉の季節でも「比較的過ごしやすかった」と感じた旅行先があるそうです。その地域とは？3人に1人が「花粉が不安」旅行の大きな阻害要因に2月から5月にかけては、スギやヒノキの花粉が本格的に飛散します。仕事や学校だ