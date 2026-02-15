2月15日、ありそドームで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第23節GAME2が開催。西地区13位の富山グラウジーズが、ホームで東地区3位のレバンガ北海道との一戦に臨んだ。 富山は第1クォーターから好調なオフェンスを展開し、31－21とリードを作って最初の10分間を終了。第2クォーターではトレイ・ケルやブロック・モータムらのペイントアタ