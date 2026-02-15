2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催されたNBAオールスター初日の「2026 カストロール ライジングスターズ」は、ビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務めた「チーム・ビンス」が大会を制した。 準決勝ではトレイシー・マグレ