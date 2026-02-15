現在、水ぼうそう（水痘）はワクチンによって、子どもたちがかかっても多くの場合軽症で済むようになりました。しかし「予防接種を受けてもかかるの？」「兄弟にうつるのでは？」と不安に思う保護者も少なくありません。そこで、医師の福原先生（だいすけこどもクリニック）に、水ぼうそうの基礎知識から治療方法、さらには受診の目安まで詳しく伺いました。 ※2025年12月取材。≫【1分動画でわかる】予防接種をしても『水ぼうそ