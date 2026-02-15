二次感染の予防は、家族や周囲の方を守るだけでなく、社会全体での感染拡大を抑えることにもつながります。家族や同僚が突然嘔吐した場合は、感染者をできるだけ隔離し、使い捨ての手袋とマスクを着用して嘔吐物を適切に処理することが重要です。日常生活では、帰宅時や食事前、トイレの後など手洗いのタイミングを習慣化し、石鹸と流水で30秒以上丁寧に洗いましょう。共用部分の定期的な清掃も予防に役立ちます。 監修医師：中