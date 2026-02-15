J２の徳島ヴォルティスは２月15日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第２節でアルビレックス新潟とホームで対戦。４−０で完勝を収めた。開始５分に松田佳大のゴールで先制し、40分にルーカス・バルセロス、52分に宮崎純真、72分に梶谷政仁が得点と、最後まで攻撃の手を緩めなかった。 開幕戦は奈良クラブに６−０と圧勝している徳島。そして今節の新潟戦も多くのゴールを奪ってみせた。２戦10発。S