東京ヴェルディは２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第２節で柏レイソルと対戦。２−１で逆転勝利を収めた。先制される展開のなか１−１と同点に追いつき、このままタイムアップかと思われた終了間際の90＋２分に大仕事をやってのけたのが、58分に途中投入された福田湧矢だった。 ペナルティアーク手前で味方からパスを受けると、右足を一閃。放たれた一撃はクロスバーの内側を叩きゴールネット