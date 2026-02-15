今週の日経225先物は、米ハイテク株など米国市場の動向に影響を受けやすい需給状況が想定される。AI（人工知能）関連スタートアップのアンソロピックが発表した新サービスが事業機会を奪う脅威と受け止められ、前週はソフトウエアやコンサルティング企業に加え、ゴールドマン・サックス・グループ などの金融株も売られた。イーロン・マスク氏は2026年末にもプログラミングは全自動になると主張