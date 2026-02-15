中国メディアの毎日経済新聞はこのほど、米民主党に所属するカリフォルニア州のニューサム知事がドイツのミュンヘンで開催された安全保障会議に出席した際に、トランプ米大統領を改めて非難した状況を紹介する記事を発表した。ニューサム知事は環境対策などでトランプ大統領を非難し、さらに政敵に対する「口撃」を「8歳の子どものようだ」と論評した。トランプ政権は2月12日、米国環境保護局が2009年に発表した研究報告書の中の科