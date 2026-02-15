俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、衆院選の開票速報（8日）に伴う放送休止から2週間ぶりとなる第6話「兄弟の絆（きずな）」が放送される。前回の放送では早くも同じ画面に織田信長、豊臣秀吉、徳川家康がそろい踏み。改めて戦国時代の魅力に震えた“神回”だった。1日に放送された第5話は「嘘から出た実（まこと）」。小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中