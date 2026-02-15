◇プロボクシング「Youwillbethechampion27」（2026年2月15日大阪市・住吉スポーツセンター）ノンタイトルのスーパーバンタム級8回戦で、辰吉寿以輝（29＝大阪帝拳）が山内翔貴（26＝本田フィットネス）と戦い、判定1―0のドローに終わった。寿以輝にとって昨年6月以来、約8カ月ぶりのリング。上背があり、リーチの長い相手に対し、2回までは苦戦を強いられた。「距離感がやりにくかった」。それでも、相手の力量