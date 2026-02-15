俳優の小泉孝太郎（47）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。バレンタインデーの思い出を明かした。バレンタインの思い出を問われた小泉は、学生時代、雪の中、野球部の仲間と駅に向かっていたと回顧。すると改札口に「全然知らいない学校の女の子がずっと立っていてくれた」と続けた。「話したこともない相手」だというテニスラケットを持った女子生徒2人組の1人が相手に「ほらほら」と促し