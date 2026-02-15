ロックバンド「聖飢魔?」のデーモン閣下（10万63）が15日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。過去のスキャンダルについて語った。聖飢魔?は「笑っていいとも！」や「夕やけニャンニャン」などに出演し一躍人気に。楽曲「蝋人形の館」は、日本のヘヴィメタル史上初となる30万枚の売り上げを記録。NHK紅白歌合戦にも出場し、デーモン閣下は90年代を代表する国民的CM「写ルンです」に4年間出演した。そんな