第60回共同通信杯（15日・東京11R1800メートル芝9頭、G3）2番人気のリアライズシリウス（津村明秀騎乗）が1分45秒5で優勝し、重賞2勝目を挙げた。レース中盤は2番手を運んだリアライズシリウスは最後の直線、残り400メートル付近で先頭に立ち、ゴール前はいっぱいになりながらも4番人気ベレシートの追い上げを頭差しのぎ切った。3番人気のロブチェンがさらに首差の3着。1番人気のラヴェニューは伸びきれず4着だった。