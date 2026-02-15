黄色いアーチの前で話す「中村キース・ヘリング美術館」主任学芸員の田中今子さん＝2026年1月、山梨県北杜市山梨県北杜市に米国の芸術家キース・ヘリング（1958〜90年）の美術館がある。30年以上前から作品を収集してきた甲府市出身の中村和男さんが2007年に創設。アートを日常に溶け込ませる理念を実践しようと、館内展示にとどまらず県内外でのイベントにも取り組んでいる。中村さんは2025年12月に亡くなったが、スタッフらは