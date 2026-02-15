明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節（15日・鳴門ポカリスエットスタジアムほか＝13試合）西はA組の徳島が新潟を4―0で下し、B組で鳥取を退けた宮崎とともに開幕2連勝。東ではA組の山形と秋田、B組のいわきと岐阜が2戦2勝とした。