パラアルペンスキー・ジャパンパラ大会第１日が１５日、長野菅平高原パインビークスキー場で行われ、大回転の男子座位で、ミラノ・コルティナ・パラリンピック代表の森井大輝（トヨタ自動車）が２回の合計タイム２分３秒５５で優勝した。同代表の鈴木猛史（カヤバ）が２位だった。雪面「間違いなく荒れると思う」森井は、２回ともトップのタイムを記録して快勝。気温が上がって柔らかくなった雪質の状況でもスピードを維持し、