5億3990万5240円のキャリーオーバーが発生し、注目を集めた15日のWIN5は京都10Rで1番人気グランドプラージュ、東京10Rは2番人気ウェットシーズン、小倉11Rは4番人気ジョーメッドヴィン、京都11Rは6番人気ジューンテイク、ラストの東京11Rは2番人気リアライズシリウスが勝ち、払戻金は155万9760円となった。的中票数3159票。この日の発売金額62億6771万3700円はWIN5史上最高額。従来の最高は52億6668万5000円（25年1月26日）だ