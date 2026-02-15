サッカー女子のWEリーグは15日、神戸市のノエビアスタジアム神戸などで第15節の3試合が行われ、首位INAC神戸は新潟に0―1で敗れ、勝ち点35から伸ばせなかった。2位三菱重工浦和も広島に1―2で屈し、同32のまま。