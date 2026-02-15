ミラノ・コルティナ五輪、スノーボードの木村葵来選手が現地14日の公式練習後、同15日に行われる男子スロープスタイル予選へ向けて意気込みを語りました。同7日に行われた男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村選手。「皆さんから温かいメッセージをもらった。オリンピックという場でメダルをとれてうれしい」と反響を語ります。そんな貴重な金メダルですが、「1回取れた」と破損したことをまさかの告白。「首にぶらさげたまま走