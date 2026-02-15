2月14日、NMB48の元メンバーで女優の渋谷凪咲が、Instagramを更新。2025年のドラマ『地獄の果てまで連れていく』（TBS系）で共演した佐々木希とドラマ撮影以来に再会し、ハグするツーショットを披露。ファンから歓声があがっている。渋谷は、《今日はだいすきな佐々木希さんの@intimite_onemile のアイテムで気分がるんるんな一日でしたっ》とつづり、女優の佐々木希が2017年に立ち上げたワンマイルウェアブランド「INTIMI