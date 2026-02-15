ヤンキースの国際スカウト部が激震に見舞われている。ドミニカ共和国の国際ＦＡ選手、ホルヘ・ルイス・ヒメネス投手（１５）がヤンキースとの契約を解除し、ツインズと新たな契約を結んだことが１４日（日本時間１５日）、明らかになった。中南米で活動するフリージャーナリストのウィルバー・サンチェス氏が自身のＸに「ホルヘ・ルイス・ヒメネスはミネソタ・ツインズと１５０万ドル（約２億３０００万円）のボーナスで事前合