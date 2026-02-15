タリーズコーヒーは、人気アニメ『トムとジェリー』とのコラボレーションを2月18日（水）より期間限定で開催する。今回は“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”をテーマに、限定ドリンクやフード、グッズが多数登場する。「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（Tallのみ 750円）、「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（Tallのみ 750円）TOM AND JERRY