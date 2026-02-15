【モデルプレス＝2026/02/15】シンガーソングライター・ふみのが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】「ノノガ」出身シンガー、白T×デニムのシンプルコーデ◆ふみの、初「TGC」パフォーマンスふみのはHANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリストで、1月11日にちゃんみなが主宰するレーベル「NO