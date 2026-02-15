ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで4位ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝で平野流佳（23＝INPEX）は2度目の五輪出場で4位に終わった。表彰台に1点届かず、号泣。15日にはインスタグラムを更新。本音を明かした。悔し涙が止まらなかった平野。競技後の取材対応は「ありがとうございました」と一言発するのがやっとだったが、競技から2日が経過し本音をつづった。「2回目のオリン