2026年2月15日の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）はミラノ・コルティナ冬季五輪でウクライナ代表の選手がオリンピックの精神に反するとして失格になった話題を取り上げた。この国際オリンピック委員会（IOC）の判断をどう考えるか。「五輪の根幹は、選手が競技に集中できる平等の場を守ること」失格になったのは男子スケルトンのヘラスケビッチ選手。ヘラスケビッチ選手は、ロシア侵攻によって犠牲になった選手の姿