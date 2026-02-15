ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル予選が15日に行われる。荻原大翔（TOKIOインカラミ）はレース前に自身のインスタグラムを更新。負傷を明かし、「スロープスタイルの参加を見送る」と報告した。荻原は「今回、ビックエアの決勝で足首を痛めて、スロープスタイルの公式トレーニング中に同じ箇所を痛めてしまいました」と告白。日常の生活には支障はないとしつつ、「自分の今の