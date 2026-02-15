猫が話しかけてくるときの理由 1.食事の催促 猫が飼い主さんに話しかけてくる理由で最も多いのが、食事の催促と言っても良いかもしれません。毎日ほぼ同じような時間に食事を与えられている猫は、食事の時間が近づくと飼い主さんに食事の催促をすることがあります。 飼い主さんを見つめながら、大きくて少し長めの「ニャー」というはっきりとした声で鳴くことが多いです。またフードが保管されている棚の前