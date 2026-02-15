今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんが飲食店で接客中、中年の男性客から「そこのコンビニでガムを買ってきて欲しい」と頼まれました。A子さんが「対応できかねます」と伝えると、その男性客は怒り出してしまい、さらなる発言に信じられない気持ちになったのでした。 飲食店で、男性客からの要望 私が働いている飲食店での出来事です。接客中、中年の男性客から「お姉さん、そこのコンビニで