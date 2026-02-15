ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が15日、インスタグラムを更新。快挙を改めてファンに共有したが、その“ラスト1行”が反響を呼んでいる。「小さい頃からずっと夢だった、オリンピックで金メダルを取ることができました」こうつづった戸塚は、悔しさを味わった過去2大会からの道のりを回顧。「このミラノオリンピックまでの8年間、ハ