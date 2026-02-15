日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜・後７時）の公式サイトが１５日、更新され、番組を降板する元ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏と、出演を継続する元ＴＯＫＩＯ・城島茂への感謝のコメントを掲載した。番組を巡っては昨年６月、コンプライアンス違反を理由に元ＴＯＫＩＯ・国分太一が降板。その後は城島、松岡は出演を継続していた。今月１３日に、松岡が自身の公式サイトで同番組に関し「ここで区切りをつける決断をしまし