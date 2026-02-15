◆練習試合巨人２ー広島４（１５日・那覇）巨人は１５日、那覇で今季初の対外試合となる広島戦を行った。「２番・右翼」でフル出場したドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝は５打席で２打数無安打も３四球を選び、７回無死満塁の守備では、本塁へレーザービーム。二塁走者を刺すなどアピールした。スポーツ報知評論家の宮本和知氏がドラフト４位外野手の収穫と、今後へ期待も語った。＊＊＊＊＊＊思わず