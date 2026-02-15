牡馬のクラシック有力候補に挙げられていた１番人気の敗戦に、ネット上がざわついている。１５日に行われた出世レースの共同通信杯・Ｇ３（東京・芝１８００メートル）で、単勝オッズ２・８倍の１番人気に推されたラヴェニュー（牡、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は４着。人気馬が馬券圏外となり、?（旧ツイッター）でもトレンド入りするなど注目を集めている。菅原明良騎手とのコンビで８番枠からスタートしたラ